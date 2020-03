Geneeskundestudenten opgeroepen om te passen op kinderen van zorgverleners Jill Dhondt

16 maart 2020

12u53 7 Gent Het UZ lanceerde een oproep aan alle studenten van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, met de vraag zich te engageren als oppasser voor kinderen van gezondheidsmedewerkers. “Op die manier kunnen we als faculteit mee het verschil maken”, klinkt het.

Om hun zorgverleners maximaal te kunnen inzetten, vraagt het ziekenhuis of partners of andere familieleden hun kinderen kunnen opvangen. “Uiteraard worden de grootouders buiten beschouwing gelaten”, zegt Karolien Wouters, communicatieverantwoordelijke van het UZ. “De tweede piste die we voorstellen is dat de kinderen naar school gaan. Als dat evenmin een optie is, kunnen de medewerkers gebruik maken van de opvangdienst.”

Het UZ richt zich in de eerste plaats op studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen. In tweede instantie vragen ze aan familieleden van medewerkers, die minstens 16 jaar oud zijn, om zich in te zetten. “Intussen hebben 363 studenten zich aangeboden als oppasser”, zegt Wouters. “Hierdoor kunnen we 50 gezinnen helpen, dat is voorlopig voldoende. Moesten we toch meer oppassers nodig hebben, zullen we studenten van andere faculteiten vragen om zich aan te melden.”

Regiogebonden

Het Gentse ziekenhuis zorgt ervoor dat studenten die zich aanmelden, gelinkt worden met gezinnen in de buurt. “Het is de bedoeling dat de studenten niet te ver moeten gaan.” De oppassers worden ingeschakeld voor shiften die maximaal 9 uur duren. Indien de ouders langer afwezig zijn, kunnen twee studenten elkaar aflossen. Voor hun inzet krijgen de vrijwilligers een vergoeding van 5 euro per uur.