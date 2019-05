Gemiddelde woning werd vorig jaar 13.725 euro duurder in Gent: ”En de prijzen blijven stijgen” Erik De Troyer

24 mei 2019

17u27 10 Gent Wie in 2018 een woning kocht in Gent betaalde daar gemiddeld 270.000 euro voor. Dat is 13.725 euro meer dan een jaar voordien. Goed nieuws voor wie een woning heeft, maar veel minder voor wie graag wil kopen. “En de prijzen zullen blijven stijgen”, zeggen vastgoedexperts.

Hoge vastgoedprijzen zijn al vele jaren de regel in Gent. Het is dan ook niet verrassend dat volgens de nieuwste cijfers van Statbel de prijzen van woningen naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Dat er meteen 13.725 euro bij komt, is wel opmerkelijk. In 2010 betaalde men in Gent voor een woning nog gemiddeld 190.000 euro. Intussen is daar dus 80.000 euro bij gekomen of een jaarlijkse stijging van zo’n 8.900 euro. De vastgoedprijzen lijken nu nog een versnelling hoger te schakelen.

Kopers blijken tot 20% meer te bieden dan de vraagprijs om toch maar een woning te kunnen verzekeren. Makelaar Hillewaere Vastgoed organiseert biedingsavonden om woningen te verkopen. “Geïnteresseerden kunnen onder gesloten enveloppe een bod doen. Die brieven worden dan die avond geopend en de woning gaat naar de hoogste bieder. Op die manier krijgt de verkoper het maximale en geeft de koper niet meer uit dan hij de woning schat, zonder opbod”, zegt Nikolaas Maene van Hillewaere. Afgelopen donderdag werd zo’n biedingsavond georganiseerd voor een woning in de Emanuel Hielstraat in Gentbrugge. Uiteindelijke verkoopprijs: 410.000 euro, een pak meer dan de geschatte 370.000 euro.

Men mag de populariteit van Gent niet onderschatten. De vraag is zo groot dat meer aanbod nauwelijks een verschil maakt. Voor de woning in Gentbrugge kwamen 90 mogelijke kopers naar de kijkmomenten

Nikolaas Maene

Nochtans was het aanbod op de woningmarkt dit jaar uitzonderlijk groot. In totaal werden 2.703 woningen verkocht. Ook dat is een record. In 2015 bijvoorbeeld bleef de teller hangen op 2.146. Een groter aanbod zou een lagere prijs moeten betekenen, maar in Gent loopt het anders. De vraag is zo groot dat meer aanbod nauwelijks een verschil maakt. Voor de woning in Gentbrugge kwamen bijvoorbeeld 90 (!) mogelijke kopers naar de kijkmomenten.

Vrijstaande woningen

“Men mag de populariteit van Gent niet onderschatten”, zegt Nikolaas Maene. “Er zijn enorm veel mensen op zoek naar een woning in Gent. Wie in Gent werkt kan meteen één of twee gezinswagens laten vallen en ook dat speelt mee in de prijs. Je mag er van uitgaan dat de prijzen in Gent zullen blijven stijgen. Er kan al eens sprake zijn van een kort dipje maar op lange termijn worden woningen in Gent zonder twijfel duurder.”

Vrijstaande woningen blijken het sterkst in prijs te stijgen in Gent. De gemiddelde prijs voor een vrijstaande woning bedroeg in 2018 maar liefst 415.000 euro. Dat is 36.000 euro meer dan een jaar eerder. Appartementen stijgen minder fors in prijs: van 220.250 euro naar 225.000 euro gemiddeld. Ook qua appartementen werd een recordaantal verkocht.