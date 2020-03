Gemiddeld 10 procent van de leerlingen aanwezig op Gentse basisscholen, amper 2 procent op secundaire scholen Jill Dhondt

16 maart 2020

15u57 13 Gent Op de Gentse basisscholen is vandaag 5 tot 12 procent van het aantal leerlingen aanwezig. Dat loopt gelijk met het nationale gemiddelde van 10 procent. Op de Gentse middelbare scholen is tussen de 0,2 en de 2 procent van de leerlingen aanwezig. Dat ligt een stuk lager dan het nationaal gemiddeld van 5 procent.

Op de basisscholen ging negen op de tien leerlingen niet naar school vandaag. De middelbare scholen hebben slechts een hele kleine groep leerlingen moeten opvangen. De cijfers verschillen uiteraard van school tot school. Van de basisscholen was er slechts één die voor geen enkele leerling opvang moest voorzien. Enkele basisscholen vingen niet meer dan één of drie leerlingen op. Het maximum aantal leerlingen dat één basisschool moest opvangen was negenentwintig. Op de middelbare scholen waren er meerdere scholen die voor geen enkele leerling opvang moesten voorzien. De andere secundaire scholen vingen telkens kleine groepen op.

Geen enkele school onbemand

Hoewel sommige scholen geen of kleine groepen leerlingen ontvingen, was elke school open. “Volgens de Vlaamse richtlijnen moest er een permanentie aanwezig zijn op het secretariaat van elke school”, geeft schepen van onderwijs Elke Decruynaere aan. “Geen enkele school mocht kinderen weigeren. Wel hebben ze geprobeerd om de groepen kinderen niet te groot te maken. Waar meerdere kinderen aanwezig waren, werden ze in groepjes verdeeld. Bovendien werden de klassen voldoende verlucht, en moest iedereen vaak de handen wassen.”

“Ik ben de leerkrachten en de schoolmedewerkers enorm dankbaar voor hun engagement”, zegt Decruynaere. “Door kinderen op te vangen, kunnen zorgverleners in de vuurlinie hun taken opnemen. Ik ben ook de ouders erg dankbaar, zij hebben maximaal naar oplossingen gezocht om de nood aan opvang zo klein mogelijk te maken. Dat is uiteraard niet voor iedereen mogelijk, ik heb ook respect voor de ouders die gebruik maken van de opvang op school. Het is fijn om te zien hoe plichtbewust iedereen de richtlijnen opvolgt, en zich maatschappelijk engageert.”