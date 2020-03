Gemeenteraad en commissies gaan door, agenda’s worden beperkt Sabine Van Damme

13 maart 2020

19u29 4 Gent Het stadsbestuur in Gent blijft werken. Om 18 uur hebben de fractieleiders van de gemeenteraadspartijen en de burgemeester samengezeten rond de praktische regeling van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Er is beslist om door te werken, maar de agenda’s tot een minimum te beperken.

De stad Gent organiseert maandelijks een gemeenteraad die twee avonden duurt, en 6 gemeenteraadscommissies. Er is nu beslist om alles te laten doorgaan, maar dan wel aangepast. De gemeenteraad – met 53 raadsleden – verhuist van de gemeenteraadszaal naar de Pacificatiezaal, omdat die groter is. Daar kunnen de raadsleden dus verder uit elkaar zitten. Er zijn evenwel geen micro’s en geen livestream beschikbaar in die zaal. Ook publiek is niet toegelaten. De bluts met de buil dus. De agenda’s worden tot een minimum beperkt. Interpellaties zullen tot nader order niet meer kunnen, ook beleidsnota’s en andere niet-dringende zaken worden voorlopig geschrapt.

