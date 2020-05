Gemeenschapsonderwijs draagt CVO Panta Rhei over aan stad Gent: personeel blijft aan de slag Cedric Matthys

25 mei 2020

12u04 1 Gent De stad Gent en GO! Scholengroep hebben een akkoord gesloten over het volwassenenonderwijs. ‘GO! CVO Panta Rhei’ houdt op te bestaan. De opleidingen en het personeel worden overgedragen naar het stedelijke Centrum voor Volwassenenonderwijs, CVO Gent.

Bij ‘GO! CVO Panta Rhei’ volgen momenteel 1.350 cursisten les en werken een veertigtal personeelsleden. Voor hen werd al sinds 2016 naar een oplossing gezocht. De Vlaamse overheid besliste dat jaar dat centra voor volwassenenonderwijs de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en de specifieke lerarenopleiding niet meer mochten inrichten. CVO Panta Rhei zag hierdoor twee derde van zijn aanbod verdwijnen en moest fusioneren. Lange tijd zocht de school naar een partner in het gemeenschapsonderwijs, maar die werd niet gevonden.

Uitbreiding

“We wilden het lesaanbod van CVO Panta Rhei niet verliezen in onze stad", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Door samen te werken, konden we dat voorkomen. Het merendeel van het personeel gaat vanaf september over naar CVO Gent, maar voor wie we geen plekje vinden, zoeken we plaats in het Gentse onderwijs.”

Voor het Stedelijk CVO Gent betekent deze verandering een grote uitbreiding van het opleidingsaanbod. Naast opleidingen in Gent, gaat het ook over opleidingen in Melle, Merelbeke en Evergem.