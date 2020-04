Geluk bij een ongeluk: halve Graslei ligt open, maar horeca heeft er geen last van, wegens gesloten Sabine Van Damme

20 april 2020

19u02 14 Gent Over zowat de hele Graslei is een sleuf uitgegraven, op de plek waar normaal gezien de terrassen van de horecazaken staan. Was dit gebeurd in een ‘normale’ lente, bij dit weer, dan had de halve stad op z’n kop gestaan. Maar nu zijn de horecazaken toch sowieso gesloten.

De sleuf in de Graslei is gegraven door Proximus, dat er bezig is het befaamde glasvezelnetwerk aan te leggen. De werken waren sowieso voorzien voor deze periode. Dat maakt dus dat – in een wereld zonder corona – zowat alle terrassen op de Graslei hinder zouden ondervonden hebben van deze klus, net nu het prachtig weer is. Een geluk bij een ongeluk dus. De werken gaan door en kunnen worden uitgevoerd terwijl de horeca er helemaal geen last van heeft. Alle restaurants en cafés zijn immers nog steeds gesloten, een datum voor heropening is zelfs nog niet in zicht. “We hebben aangedrongen om de werken op dit moment uit te voeren", klinkt het op het kabinet van schepen van openbare werken Filip Watteeuw, “net omdat er inderdaad nu niemand hinder van ondervindt. Mocht dit een gewoon voorjaar zijn geweest, dan moesten die werken inderdaad ook worden uitgevoerd, maar het zou nooit op deze manier zijn gedaan.”