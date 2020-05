Geloofsgemeenschappen tonen samen verbondenheid en steun voor de zorg Sabine Van Damme

20 mei 2020

07u50 1 Gent Dinsdagavond verzamelde een groep vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen onder de Stadshal. Ze deden dat als symbool voor de verbondenheid tussen elkaar, de Gentenaars en alle zorgverleners. Het moment is te zien op het YouTube-kanaal van de stad.

Wie niet beter wist, kon er een samenscholing of zelfs een evenement in zien. Maar het was de stad die de samenkomst organiseerde, en iedereen stond netjes op anderhalve meter van elkaar. Vertegenwoordigers van alle mogelijke levensbeschouwingen stonden in een ruime kring, met in het midden 3 micro’s. Om beurten spraken de vertegenwoordigers boodschappen van hoop uit, en dank voor de zorgsector.

De toespraken werden afgewisseld met muziek. Burgemeester Mathias De Clercq en schepen van gelijke kansen Astrid De Bruycker waren aanwezig, naast vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Vereniging van Gentse Moskeeën, De Mens Nu - Vrijzinnig humanisme, Zenboeddhisme, Sikhisme, Rooms-Katholieke Kerk, Evangelische Kerken, Anglicaanse Kerk en Orthodoxe Kerk.

Toevallige passanten bleven verwonderd staan. Het is ruim twee maanden geleden dat er nog ‘iets’ te doen was in het stadscentrum. Het hele gebeuren was ook live thuis te volgen, via het YouTube-kanaal van de stad, en daar kan het ook herbekeken worden.