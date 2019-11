Gele wolk boven Gentse haven niet gevaarlijk voor omwonenden Wouter Spillebeen

26 november 2019

09u39 0 Gent Een gele wolk die ter hoogte van de Pantserschipstraat in de Gentse haven gezien is, drijft af naar het noorden richting Evergem, Kluizen en Langerbrugge. De brandweer laat weten dat de stof niet gevaarlijk is voor bewoners.

De brandweer werd opgeroepen naar de Gentse haven om metingen uit te voeren. De gele wolk bleek te bestaan uit stikstofverbindingen, maar welke dat juist waren, moesten ze nog uitmaken. Intussen verspreidden ze al een waarschuwing naar omwonenden. Even later kwam het geruststellende bericht dat de wolk geen impact heeft voor omwonenden.

De wolk is afkomstig uit de schoorsteen van een bedrijf. “Het gaat over stikstofdioxide”, klinkt het bij de brandweer. “Die stof komt vrij bij een verbrandingsproces in het bedrijf en is niet schadelijk voor de omgeving. Het is niet abnormaal dat die stof een gele kleur heeft.”

Wij zijn aanwezig in de Gentse haven in de Pantserschipstraat. Een gele wolk drijft af richting het noorden (Langerbrugge-Evergem-Kluizen). Meetploegen ter plaatse. We volgen de situatie verder op. Brandweerzone Centrum(@ bzcentrum) link