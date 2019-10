Gele vuilniszakken worden duurder, grof huisvuil niet meer gratis Erik De Troyer

16u46 0 Gent Vanaf april 2020 slaan de gele vuilniszakken negen cent op. Ze worden ook wat kleiner. Op die manier wil de stad compenseren dat meer afval in de blauwe vuilniszak mag gestopt worden. “Wie goed sorteert zal zeker niet méér moeten betalen”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen).

In heel wat steden in Oost-Vlaanderen stapte men al over op een systeem waarbij plastic folies, botervlootjes, enzovoort in de blauwe PMD-zak mogen. Dat zorgt voor veel minder huishoudelijk afval. De stad heeft nu een plan klaar om de gele huisvuilzakken duurder te maken. Vandaag kost een zak van 60 liter 1, 75 euro per stuk. Daar zal 9 cent bijkomen. De zakken worden ook kleiner. De grootste zakken zullen in plaats van 60 liter slechts 50 liter kunnen bevatten.

“Enkel wie niet sorteert zal meer betalen”, zegt Van Braeckevelt. “We maken de grote afvalzakken wat kleiner omdat ze vaak meer wegen door het type afval dat er in gaat.”

Ook de ophaling van grof huisvuil wordt betalend. “We worden door Vlaanderen verplicht om een factuur voor te leggen voor de ophaling van grof huisvuil”, zegt Van Braeckevelt. Ook die regel gaat in vanaf april 2020. In 2022 gaat ook de prijs van de recyclageparken de hoogte in.