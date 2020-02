Gele vuilniszak wordt felgroene zak: 20% duurder, moeilijker na te maken en opvallender Sabine Van Damme

25 februari 2020

14u08 5 Gent Vanaf donderdag 2 april verandert het straatbeeld in centrum Gent op de dagen dat Ivago langskomt. Het restafval moet vanaf dan in fluogroene zakken zitten. Ivago heeft die kleur zelf gevraagd omdat ze meer opvalt in de straten. “Maar het is ook een kleur die moeilijker na te maken is.”

De groene zak van Ivago wordt kleiner én duurder dan de huidige gele zak. Toch gaat het volgens schepen van openbare netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) niet om een prijsstijging. “Er mag sinds 1 januari meer afval in de blauwe zak. Er is dus minder restafval. Wie goed sorteert, wordt beloond. De stad rekent niet op meerinkomsten door het nieuwe systeem.”

De huidige gele zakken hadden een inhoud van 60 liter, en kosten 1,75 euro. Nog tot eind maart zijn die zakken te koop. Vanaf half maart liggen ook de nieuwe felgroene exemplaren in de winkel. Die hebben een inhoud van 50 liter, en kosten 1,84 euro. Er zijn ook kleinere zakken van 30 liter, voor 1,11 euro. De prijs van restafval stijgt dus met ongeveer 20%, maar na januari bleek al dat 25% meer afval in de goedkopere, blauwe zakken is beland. “De zakken zijn kleiner gemaakt om de rug van de Ivago-medewerkers te sparen”, zegt Koen Van Caimere van de afvalintercommunale. “Doordat heel wat plastic nu in de blauwe zak mag, blijft er vooral zwaarder afval over als restafval. Een zak van 60 liter mag hooguit 12,5 kilo wegen, een zak van 30 liter mag 7 kilo wegen.”

Ruilen

Bedoeling is dat vanaf 2 april groene zakken worden buiten gezet, al worden groene zakken die er vroeger staan ook al meegenomen. Er is een overgangsperiode. Nog tot 15 mei zal Ivago ook de gele zakken meenemen. Wie daarna nog gele zakken met rood opschrift over heeft, kan die inruilen, niet voor geld maar wel voor nieuwe, groene zakken. Er komen 10 inruilpunten, in de Gentinfopunten, aan de Zuid en in de Proeftuinstraat. Zakken omruilen kan nog tot eind september.

De felgroene kleur is een opvallende keuze. “Het is enerzijds op vraag van onze mensen dat een felle kleur werd gekozen, omdat dat beter opvalt in het straatbeeld”, klinkt het. “Daarnaast is dat groen moeilijker na te maken. Met de gele zakken hebben we daar wel problemen mee gehad, er loopt zelfs nog een rechtszaak tegen iemand die valse gele zakken verkocht.”

Ivago zit intussen nog met een andere uitdaging. Volgens de Vlaamse regelgeving moeten de vuilniszakken in de toekomst uit 100% gerecycleerd materiaal bestaan. “De nieuwe groene zakken hebben ongeveer 35% gerecycleerd materiaal”, zegt Didier Naessens van Ivago. “Tegen eind dit jaar moet dat al 80% zijn. Maar het is een uitdaging om met gerecycleerd materiaal én de kleur, én de stevigheid te behouden.”

Bram Van Braeckevelt benadrukt nog eens dat er in Gent geen enkele reden is om te sluikstorten. “Aan de prijs van de Ivago-zakken zal het alvast niet liggen. Bovendien krijgen gezinnen die het financieel moeilijk hebben zelfs gratis zakken, voortaan ook blauwe, en dat gaat over bijna 1 op de 4 gezinnen.”

Alle info staat in de Ivago-wijzer die de komende dagen en weken in alle bussen valt, én op de website www.groenezak.be