Geldboetes nadat koks uit restaurant vluchten voor sociale inspectie Wouter Spillebeen

15 januari 2020

16u01 2 Gent De uitbaters van een Gents Aziatisch restaurant zijn veroordeeld tot boetes van duizenden euro’s nadat inspecteurs er koks vonden zonder arbeidsvergunning. “Ze waren enkel voor zichzelf aan het koken”, probeerde de verdediging nog.

Toen de sociale inspectie langskwam, sloegen twee koks prompt op de vlucht, “met de wokpan nog in de hand”, volgens het Openbar Ministerie. Bij verschillende controles bleken er telkens koks te werken in de keuken die geen arbeidsvergunning hadden. “Een dakloze man zocht onderdak en werk bij de uitbaters. Werk konden ze hem niet geven, maar de eigenaar wilde hem wel voor twee dagen een kamer aanbieden boven het restaurant. Bij dat woongedeelte is geen keuken, dus de man stond voor zichzelf te koken in de keuken van het restaurant”, legde de verdediging nog uit.

De rechter geloofde er weinig van, maar besloot toch een deel van de geldboete met uitstel uit te spreken. De uitbaters kregen elk een boete van 9.600 euro, waarvan telkens 7.680 euro met uitstel.