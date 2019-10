Geld voor de opera, tramlijn 7, fietsinfrastructuur, maar niet voor de Dampoort Wat betekent het Vlaams regeerakkoord voor Gent? Sabine Van Damme

01 oktober 2019

17u28 0 Gent Het Vlaamse regeerakkoord ligt op tafel. Een turf van 300 bladzijden vol goede voornemens en beloften voor de komende 5 jaren. Ook Gent wordt uiteraard vernoemd, en mag op een paar leuke realisaties rekenen. Alleen die vervloekte Dampoort, al decennialang een zwart punt in de stad, is opnieuw ‘vergeten’. Geen ondertunneling dus, de komende jaren.

HOOFDDOEKEN

Bij de Vlaamse overheid worden uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen niet gedragen bij rechtstreeks klantencontact. Niet aan loketten dus, maar ook niet in scholen van het provinciaal en gemeenschapsonderwijs. In het stedelijk onderwijs en bij de lokale besturen is de stad baas. Concreet mogen er aan de stedelijke loketten en op de stadsscholen wel hoofddoeken, kruisbeelden en keppeltjes worden gedragen.

OPERA

De geplande en broodnodige restauratiewerken aan de opera aan de Kouter kunnen doorgaan. Dat mag de Gentse VLD-politica Stephanie D’Hose persoonlijk op haar conto schrijven, Bart De Wever was immers geen fan, “want er is toch een opera in Antwerpen?”. De architect voor de Gentse opera-werken werd al gekozen, en wordt binnenkort bekend gemaakt. De stad rekende eerder al uit om en bij de 70 miljoen euro nodig te hebben voor de opera.

MEER CULTUUR

Er is een investeringsbudget van 95 miljoen voorzien voor cultuur in het Vlaamse landschap. Het is de bedoeling dat daar ook Gentse projecten op intekenen. Het SMAK bijvoorbeeld kan daar aanspraak op maken voor de gewenste uitbreidingswerken.

TRAMLIJN 7

Ook de lang geplande vertramming van buslijn 7 – tussen Sint-Pietersstation en de Dampoort – staat in het regeerakkoord. Of dat effectief wordt uitgevoerd in de komende 5 jaar is een ander paar mouwen.

SPOORLIJN 204

Personenvervoer over het spoor in het havengebied, daar vraagt de stad al lang om. Het omvormen van goederenspoort 204 naar een lijn openbaar vervoer wordt ook door de Vlaamse regering vernoemd, maar zal – net als tramlijn 7 – niet voor morgen zijn.

E17

Het brokkelviaduct zal opgelapt worden, maar niet afgebroken. Er zal wel een studie opgestart worden rond de toekomst van het viaduct.

FIETSINFRASTRUCTUUR

Vlaanderen zet sterk in op fietsen. Er wordt liefst 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van fietsinfrastructuur, en Gent zal zeker aanspraak kunnen maken op een deel daarvan. Hoeveel juist, dat valt af te wachten.

DE LIJN

In Gent rijden ten laatste in 2025 enkel nog emissievrije bussen, belooft het akkoord

PENSIOENEN

De Vlaamse regering belooft de helft van de ‘responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen’ over te nemen. Oud-financiënschepen Christophe Peeters had dat geld zelf al voorzien in de Gentse begroting, waardoor er nu een pak geld vrijkomt. Het gaat om ongeveer 6 miljoen in 2020, maar tegen 2024 loopt dat al op tot 15 miljoen euro of meer. Waarvoor dat geld gebruikt zal worden staat uiteraard nog niet vast.

GAS

De stad zal binnenkort zelf GAS-boetes mogen uitschrijven in de zone 30

DIT KOMT ER NIET

ONDERTUNNELING DAMPOORT

Daarover is helemaal niks terug te vinden in het regeerakkoord. De Dampoort is nochtans één van de zwarte punten van Gent waar al jaren gesmeekt wordt om een oplossing. Studies rond een ondertunneling werden al gemaakt. Maar voorlopig komt Vlaanderen dus niet met geld over de brug

STATIEGELD OP BLIK

Een expliciete vraag van de stad Gent, onder meer omwille van de blik-overlast op de Gentse Feesten. De Vlaamse regering heeft die vraag naast zich neergelegd.

