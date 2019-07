Gekke pasjes als strijd tegen bureaucratie Erik De Troyer

03 juli 2019

De toeristen keken raar op vanavond in hartje Gent. Een parade van 60 mensen hielden er een Silly Walks Parade om de absurditeit van bureaucratie aan te klagen. Knieën hoog in de lucht, armen wild zwierend,... het was een bizar en geweldig schouwspel.

“Ik zag dit evenement aangekondigd op facebook en ik dacht dit is iets voor mij”, zegt Frederik van der Vloedt. “Ik doe al twee jaar een job als vervanger voor een loppbaanonderbreking van iemand die mijn job 1 jaar heeft uitgeoefend. Als die terug wil ben ik mijn job kwijt hoewel ik meer ervaring heb. Dus daarvoor die ik graag eens gek.”

“Had ik dit op mijn eentje gedaan ik was opgesloten geweest in een gesticht”, lacht François Rolff (73). “Maar in groep ben ik veilig. Ik heb speciaal voor deze gelegenheid nog eens naar het filmpjes van The Ministry of Silly Walks van Monty Python gekeken. Kwestie van goed voorbereid te zijn. Ik denk wel dat ik het morgen in mijn knoken zal voelen.”

“We hadden wel al snel door dat onze geplande van een uur veel te lang was. Gekke pasjes blijken echt topsport te zijn. Na een paar minuten hebben we onze tocht al ingekort”, zegt Tijl Meheus.

De organisatoren willen van de parade een jaarlijks terugkerend evenement maken. “Dat elke maand doen? Dat is te veel bureaucratie”, lachen ze.