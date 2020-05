Geflitst aan 128 kilometer per uur in bebouwde kom: Koopvaardijlaan blijft probleemzone Cedric Matthys

08 mei 2020

13u57 0 Gent De Gentse politie blijft hardleerse snelheidsduivels aanpakken. Dat blijkt uit de laatste cijfers.

Tijdens een snelheidscontrole woensdagavond in de Koopvaardijlaan passeerden 225 voertuigen voor de camera. 71 van hen, of bijna 1 op de 3, reden te snel. Drie chauffeurs dreigen hun rijbewijs voor een tijdje te verliezen. Eén bestuurder reed maar liefst 128 kilometer per uur, terwijl je er maximaal 50 kilometer per uur mag rijden.

Anonieme flitsauto

“Ook de vangst dondernamiddag op de Drongensesteenweg was de moeite", vult Matto Langeart, woordvoerder van de Gentse politie, aan. “We stelden onze anonieme flitsauto er op tussen 15 uur 30 en 17 uur. Van de 763 voertuigen reed de helft te snel. De topsnelheid was er 102 kilometer per uur. Deze chauffeur, samen met tien anderen, riskeert zijn rijbewijs een tijdje te moeten missen.”