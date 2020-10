Geertrui krijgt gestolen brommer terug dankzij opmerkzame lezer: “Ik heb de vinder aangeboden om er een reis mee te maken” Jill Dhondt

07 oktober 2020

16u35 0 Gent De speelgoedachtige brommer van Geertrui Coppens ‎werd maandagavond gestolen uit haar garage en dat deed zeer. Ze had er tien jaar lang haar zoon mee naar school gevoerd en vele reizen gemaakt door Noord-Frankrijk. Toen ze een opsporingsbericht op Facebook plaatste, leverde dat meer dan vierhonderd reacties en een aanleiding op. Een opmerkzame man uit Ledeberg had de brommer in zijn straat zien staan, en zo werd Geertrui snel herenigd met haar geliefde tweewieler.

De gele Yamaha Giggle van Geertrui werd maandagavond tussen 18 en 19 uur gestolen in Gentbrugge. Geertrui had de poort van haar garage per ongeluk niet gesloten, en dat had een dief spijtig genoeg opgemerkt. Naast de brommer nam die ook een elektrische plooifiets mee. Geertrui plaatste de dag erna een bericht op Facebook waarin ze de emotionele waarde van de brommer beschreef.

“Ik heb er tien jaar lang mijn zoon mee naar school gevoerd en heb er geweldige reisjes mee gemaakt door Noord-Frankrijk met dierbaren. Een decennium geleden hebben mijn toenmalige partner en ik elk zo een brommer gekocht omdat we die er fantastisch vonden uitzien. Dat model was in het algemeen geen succes, maar wij waren daar verliefd op. Het ziet er precies uit als een speelgoedbrommer.”

Het bericht van Geertrui kreeg meer dan vierhonderd reacties en een artikel in De Gentenaar. Een dag later liet een opmerkzame lezer weten dat hij de brommer in zijn straat had gezien. Deze middag werd Geertrui al herenigd met haar geliefde brommer. “Ik loop al de hele dag op wolkjes. Mijn zoon sprong een gat in de lucht toen hij hoorde dat ons brommertje terecht is. Ik ben de vinder zodanig dankbaar dat ik hem een reisje heb aangeboden met onze tweewieler, maar hij heeft vriendelijk geweigerd. Een bon voor een restaurantbezoek hoefde hij ook niet, hij was gewoon blij dat ik mijn brommer terug had.” De politie is nog steeds op zoek naar de dader en de gestolen fiets. Tips zijn dus nog steeds welkom.