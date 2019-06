Geert Versnick vraagt titel van ereschepen aan, maar stuit op kritiek: “Hij symboliseert graaien en sjoemelen” Sabine Van Damme

17 juni 2019

13u03 11 Gent Oud-schepen Geert Versnick heeft zijn titel van ereschepen aangevraagd. Gezien zijn staat van dienst en omdat hij niet meer zetelt in de gemeenteraad, heeft hij daar recht op. Maar PVDA steigert. Geert Versnick snapt de heisa niet. “Dit is een intentieproces.”

Geert Versnick van Open Vld heeft er een mooie carrière opzitten als schepen en ook gedeputeerde van de stad Gent. Die carrière eindigde echter in mineur, nadat Versnick meermaals in opspraak kwam. Zijn verwevenheid met de vastgoedsector, zijn betrokkenheid bij de Optima-affaire en uiteindelijk heisa rond onkostennota’s van reizen als gedeputeerde dwongen hem tot ontslag als gemeenteraadslid en gedeputeerde. “Maar in alle onderzoeken die er over al die kwesties zijn geweest, ben ik altijd vrijgepleit", zegt Versnick. “Ook over de onkostennota’s heeft men het nodig gevonden het parket daarbij te betrekken. Maar die klacht is inmiddels geseponeerd. Dit is dus - opnieuw - louter een intentieproces waarbij mijn reputatie beschadigd wordt. Terwijl vergeten wordt dat ik als schepen wel veel gedaan heb voor deze stad. Iedereen vond mij bijvoorbeeld een goede OCMW-voorzitter, en als schepen van openbare werken heb ik de digitalisering op dat vlak binnengebracht. Om maar iets te noemen. De titel van ere-schepen, daar heb ik recht op. En gelukkig is er een objectief reglement dat dit ook mogelijk maakt.

“Geen enkel schuldbesef”

Dat Versnick nu zijn titel als ereschepen aanvraagt, doet de PVDA steigeren. Zij vinden Versnick een toonbeeld van oude politieke cultuur, en vinden zijn vraag een bewijs dat hij geen enkel schuldbesef heeft. “Aan de voorwaarde ‘van onberispelijk gedrag’ is alvast niet voldaan”, zegt PVDA-kopman Tom De Meester. “Hij symboliseert graaien en sjoemelen, dat het schepencollege hem die eretitel wil toekennen, is ronduit hallucinant.”

Bij Open Vld reageren ze droog. “Geert heeft gezien het reglement en gezien zijn staat van dienst recht op die titel”, zeggen partijvoorzitter Christophe Peeters en fractievoorzitter Stephanie D’Hose. “Dit is geen thema om politieke spelletjes rond te spelen.”

Meer over Geert Versnick

politiek