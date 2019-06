Geert Versnick is ere-schepen, ondanks bezwaren van alle bijna partijen Sabine Van Damme

24 juni 2019

23u36 0 Gent Op de liberalen na, hebben alle gemeenteraadsfracties hun bezwaren geuit bij de aanvraag van Geert Versnick om ere-schepen te worden. De meerderheidspartijen CD&V en Groen lieten zelfs elk één iemand zich symbolisch onthouden bij de stemming. Iedereen voelt aan dat het reglement strenger moet, maar niemand kan Versnick zijn titel nog ontzeggen.

“Wij moeten als gemeentaraadsleden boven dit politieke spel staan” zegt Stephanie D’Hose van Open Vld. “Geert Versnick was 21 jaar lang gemeenteraadslid en 10 jaar schepen. Hij heeft recht op die titel. Die brengt hem geen voorrechten, geen privileges en geen geld. Het is een puur formalistische erkenning. Het gaat hier om de basisrechten van het individu. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En bij alle onderzoeken is er nooit een strafbaar feit aangetoond.”

Maar D’Hose en haar Open Vld staan alleen met dit punt. Alle andere partijen geven aan dat ze de aanvraag onkies vinden. Tom De Meester (PVDA) en Johan Deckmyn (VB) noemden hun collega’s ronduit laf. “Dit krijg je toch niet uitgelegd? Jullie van Groen vroegen om de onderzoeken naar Versnick. Jullie eisten zijn ontslag. Kom dan niet af met 1 symbolische onthouding. Dit is geen kleutertuin, dit is de gemeenteraad. Wij zijn verkozen om in eer en geweten te stemmen. Neem jullie verantwoordelijkheid.”

Johan Deckmyn (VB) sneerde: “Een lange carrière? Ja. Een eervolle? Zeker niet. Waarom vraagt Versnick dit trouwens aan?” Yüksel Kalas (PVDA) noemde het pure egotripperij. Tine De Moor van Groen zei: “Je bent pas eervol als anderen dat vinden. Dit is een fout in het reglement. Je mag dat niet zelf kunnen aanvragen. Ook de vereiste ‘geen veroordelingen’ is niet streng genoeg. We moeten werk maken van een nieuw reglement, voor de toekomst. Daarom zal ik mij symbolisch onthouden bij de stemming. Geert Versnick zal nu wel de titel van ere-schepen krijgen, hij zal hem nooit eervol kunnen dragen.”

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vroeg om het punt terug te trekken, om he reglement eerst aan te passen. “Er moet een bijkomende vereiste zijn. Naast ‘niet veroordeeld zijn voor strafbare feiten’, moet komen: ‘het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden’.” Ook Stijn De Roo van CD&V onthield zich bij de stemming. “De toekenning van deze titel aan Geert Versnick valt niet te rijmen met de nieuwe politieke cultuur.”

“Het aanpassen van het reglement kan, maar verandert niets aan het feit dat Versnick deze titel krijgt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Zijn aanvraag is ingediend onder het huidige reglement en moet dus zo behandeld worden. Ze is ontvankelijk verklaard, en hij voldoet aan alle vooropgestelde criteria.”

En zo slaagde Geert Versnick, de fixer van de Open Vld, er nog één keer in de gemeenteraad te doen steigeren. Voortaan mag hij zichzelf ere-schepen van Gent noemen.

