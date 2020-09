Geert Riem (De Bijloke): “Minister Jambon beloofde 1 meter-regel te herbekijken, wat voor cultuursector groot verschil zou maken” Wietske Vos

04 september 2020

13u39 0 Gent Spannende tijden voor De Bijloke: vanavond start het openingsweekend, waarbij het publiek voor het eerst kan kennismaken met de nieuwe concertzaal. “Minister Jan Jambon beloofde te bekijken of de 1 meter-regel nog versoepeld kan worden”, aldus Geert Riem, directeur van De Bijloke. “Als dat lukt, dan zouden we ons publiek kunnen uitbreiden van 330 naar 600 personen.” Ondertussen doet het muziekcentrum er alles aan om voor een zo breed mogelijk publiek de muziekdrempel te verlagen.

Op de officiële opening van de nieuwe concertzaal gisterenavond beloofde Vlaams minister Jan Jambon (N-VA) te bekijken of de 1 meter-regel voor cultuurhuizen – een regel die kort geleden nog 1,5 meter bedroeg – verder versoepeld kan worden. “Om die 1 meter in de praktijk te handhaven, moeten wij in onze zaal nog steeds een rij tussenlaten”, legt Geert Riem, directeur van de Bijloke, uit. “Virologen hebben nu aangegeven dat je echt geen coronabesmetting oploopt via een persoon die in een concert met zijn rug naar je toe zit. Zeker omdat je begeleid wordt naar je plaats en elkaar niet aankijkt bij aankomst en vertrek. Daarom gaat de minister nu bekijken of die 1 meter niet hoeft te gelden voor de afstand met de personen vóór en achter je.”

Capaciteit bijna verdubbeld

Als de regel wordt aangepast, kunnen zalen bijna verdubbelen in capaciteit, omdat elke rij dan gebruikt kan worden. “Door de uitzonderingsregel van de Stad Gent kunnen we hopelijk al van 200 naar 330 personen gaan”, aldus Riem. “Met deze bijkomende versoepeling zouden we 600 man mogen binnenlaten, dat is zo’n 60 à 70% van de capaciteit. Een groot verschil. Onze sector is in de coronacrisis lang stiefmoederlijk behandeld, maar nu heb ik de indruk dat de boodschap doorgekomen is.”

Drempelverlagend

Ondertussen geeft De Bijloke vanavond de aftrap voor een divers muzikaal seizoen, met de bedoeling een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken zonder aan kwaliteit in te boeten. Riem: “We hebben populair repertoire in ons aanbod, maar gaan niet de populistische toer op. Kwaliteit blijft de norm. We merken dat zoveel mensen die naar onze buitenevenementen komen of die andere zalen kennen, eigenlijk niet weten dat De Bijloke ook een zaal heeft. (lacht) Daarom werken we samen met andere zalen, zoals De Centrale die zijn grotere concerten hier organiseert, en zorgen we ervoor dat er concerten in de zaal plaatsvinden op het moment van ons muzikaal picknickevent Côté Jardin en andere initiatieven in openlucht. Dan horen de mensen de muziek en wandelen de zaal binnen. Met hetzelfde doel werken we ook samen met Vooruit en KRAAK, die een veel jonger publiek aantrekken. En door de verbouwing zijn de drempels nu ook fysiek weggenomen: de middeleeuwse dorpels zijn er niet meer. Dus dat kan geen bezwaar meer zijn.” (lacht)

De spiksplinternieuwe zaal zal zeker ook helpen om een nieuw publiek aan te trekken. De opening van deze vernieuwde zaal, die in mei al stipt op tijd klaar was, moest door corona worden uitgesteld tot nu.

Reservering en info: www.bijloke.be – jongerenticket (-26) 7 euro – UiTPAS is geldig.