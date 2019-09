Geeraard de Duivelsteen krijgt nog dit jaar een tijdelijke invulling

Erik De Troyer

13 september 2019

18u28 0 Gent Het Geeraard de Duivelsteen werd bijna twee jaar geleden verkocht aan een privé-firma maar wat de precieze toekomstplannen zijn is nog steeds niet duidelijk. Wel staat vast dat er dit najaar al wat leven in de brouwerij komt. De eigenaars zijn namelijk op zoek naar een vereniging die een ‘talentenfabriek’ wil starten. In mei 2020 wordt het Duivelsteen dan weer een onderdeel van de Van Eyck-feestelijkheden.

Het monumentale gebouw aan de Reep had tal van functies, van een wapenarsenaal tot een klooster. De laatste honderd jaar was het gebouw de basis van het rijksarchief. Toen dat archief verhuisde naar de Bagattenstraat kwam het historisch pand te koop. Het Geeraard de Duivelsteen dankt zijn naam aan de dertiende-eeuwse ridder die er woonde. De bijnaam ‘De Duivel’ wordt aan tal van factoren toegeschreven: zijn donkere huid en zwarte haardos, zijn slecht karakter,...maar niemand die écht weet waar de naam vandaan komt.

In december 2016 werd het Duivelsteen officieel verkocht. Het ging van de hand voor 2,2 miljoen euro. De nv Koiba uit Gentbrugge kocht het pand op. Wat men er precies mee van plan was werd nooit bekend gemaakt. De nieuwe eigenaars lieten enkel optekenen rustig te werk te willen gaan en zichzelf 2 tot 3 jaar te geven om alles in orde te brengen met de stadsdiensten.

Vandaag zijn er wel degelijk contacten tussen de stad en de eigenaar. “In juni is er een eerste overleg geweest tussen de architecten, de eigenaars en de bevoegde diensten. Het is een gebouw met heel wat erfgoedwaarde en dus moet er goed afgetoetst worden wat er kan en wat niet met diensten als stedenbouw, de brandweer, de erfgoedcel, de dienst stadsarcheologie, enzovoort. We kijken of de ontwerpkeuzes de juiste richting uitgaan”, zegt schepen van stadsontwikkeling Filip Watteeuw (Groen). Wat het gebouw nu precies zal worden is echter nog steeds niet duidelijk.

Toch zal er binnenkort één en ander veranderen. “De eigenaars zoeken momenteel naar een vereniging die een tijdelijke invulling wil geven aan het pand. Het gaat om een talentenfabriek waar jongeren zich met kunst zullen kunnen uitleven. De voorbije jaren heeft het pand al een kunstproject gehuisvest. Men zag er regelmatig kunstwerken opduiken”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Het gaat om een privé-initiatief.”

Vanaf mei 2020 zou het gebouw dan een deel gaan uitmaken van de grote festiviteiten van het Van Eyck-jaar. “We plannen een grote wandelroute door de stad voor de 7Senses-tour. Daar zal het Duivelsteen ook een onderdeel van uitmaken”, aldus Souguir.