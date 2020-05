Geen zomerse dakdiners voor Roof Food, wel het begin van een moestuinwinkel Jill Dhondt

07 mei 2020

19u20 0 Gent Het stadslandbouwproject Roof Food organiseert elk jaar in de zomer diners op het dak van een bedrijvencentrum in Gentbrugge. Gasten worden er verwend met een vijfgangenmenu vol groenten, fruit, kruiden en bloemen die op het dak geteeld worden. Door het coronavirus gaan er echter geen dakdiners door dit jaar, dus schakelen de krachten achter Roof Food over naar een moestuinwinkel. Wie wil kan plantjes aankopen, en verder laten groeien in hun eigen moestuin.

Roof Food werd 5 jaar geleden opgericht, en begon 3 jaar geleden met het organiseren van zomerse dakdiners. Omwille van het coronavirus besloten de telers echters om dit jaar geen diners te organiseren. “Social distancing in ons dakrestaurant wordt moeilijk, en ook plexiglas aan onze gemeenschappelijke daktafel vinden wij maar niets”, zegt oprichter Sabien Windels. “Daarom gaan de dakdiners dit jaar niet door, en dat is verdomd jammer.” Niets doen was ook geen optie voor de krachten achter Roof Food, dus besloten ze in te zetten op een moestuinwinkel.

Van moestuin naar moestuin

“De laatste jaren hebben we enorm veel mondjes gevoed. Met de moestuinwinkel willen we anderen ondersteunen om zelf hun eetbaar stukje groen waar te maken. We speelden al even met het idee, maar de coronacrisis heeft ons dat extra duwtje gegeven.”

In de moestuin van Roof Food vind je maar liefst tweehonderd soorten planten, kruiden en bomen. “Onze dakboer, Jonathan Van Houtte, verzamelt al van kleins af aan unieke rassen. Uit liefde voor tomaten, heeft hij de wereld rondgereisd op zoek naar unieke zaden. Vandaag bestaat zijn verzameling uit 250 verschillende soorten, in alle geuren en kleuren, smaken en texturen. Vorig jaar oogstten we daarvan 50 soorten op ons dak. Het is dat soort biodiversiteit die we nu willen delen met een breder publiek We kweken tomaten maar ook een heleboel andere plantjes tot ze de perfecte grootte hebben om mee te nemen naar thuis, waar ze verder kunnen groeien in een andere moestuin.”

Terrasvriendelijk

Wie geen terras heeft kan ook plantjes aankopen voor op het terras. “We selecteerden rassen die het beter doen in een pot dan in de volle grond. We verkopen ook potgrond, wormencompost en sustraat om aan de slag te gaan op je terras.”

De planten kunnen online besteld worden via de website, en ter plekke afgehaald van vrijdag tot zondag. De moestuinwinkel werkt met eigen plantgoed dus op is op. Wel wordt de voorraad wekelijks aangevuld.