Geen wereldrecord, wel Belgisch record en 3.000 euro voor goede doel

Erik De Troyer

20 oktober 2019

18u49 0 Gent Een wereldrecord zat er voor Ronny De Cocker vandaag niet in. Hij wou in een recordtijd 100 kilometer roeien op een roeiapparaat. “Ik heb een zware dip gekregen na 70 kilometer en dacht zelfs even aan stoppen. Mijn supporters hebben mij er bovenop geholpen”, zegt hij.

Ronny had een tijd van minder dan zeven uur nodig om het wereldrecord te verbeteren. Dat lukte uiteindelijk niet. Hij klokte af op 7 uur en 25 minuten. “Dat is zes minuten sneller dan mijn eigen Belgisch record dus daar ben ik wel blij mee maar het meest opgetogen ben ik over de opbrengst. We haalden vandaag 1.400 euro op en met rechtstreekse stortingen aan de ALS-liga komen we uit op zo’n 3.000 euro.”

“Of ik er nog een keer aan wil beginnen? Meteen na de 100 kilometer zei ik dat ik het nooit meer zou doen maar ik ken mezelf...binnen een paar dagen heb ik er weer zin in. Maar nu eerst afspraak bij de kinesist”, lacht hij.