Geen vrouwelijke Stroppendragers meer, wel vrouwenstoet met sterke historische figuren “om te tonen dat naast elke Stroppendrager ook een vrouw stond” Sabine Van Damme

23 juli 2019

20u57 8 Gent Vorig jaar organiseerde Tineke De Rijck van de Korenmarkt een Stroppendragersstoet voor vrouwen, als ludiek protest tegen de echte Gilde van de Stroppendragers, die nog steeds geen vrouwen willen aanvaarden. Maar daar kwam zoveel kritiek op, dat de stoet wordt omgevormd. “We brengen nu sterke vrouwelijke historische figuren, om te tonen dat er naast elke Stroppendrager ook een vrouw stond”, zegt Tineke.

Als rasechte Gentenaar wilde Tineke De Rijck graag Stroppendrager worden. Dat de Gilde zou vallen over haar ‘geslacht’ had Tineke in tijden van M/V/X helemaal niet verwacht. Maar de Gilde hield het been stijf: enkel mannen mogen Stroppendrager zijn. Dus organiseerde Tineke vorig jaar een vrouwelijke Stroppendragersstoet, als ludiek protest. Het initiatief kreeg heel veel bijval, maar er kwam ook kritiek. En daar had Tineke geen zin meer in. “Het zijn Gentse Feesten, ik heb geen zin in ‘gewurtel’”, knipoogt ze.

Sterke historische figuren

Dus loopt er dit jaar wél opnieuw een vrouwenstoet door de stad, maar het zullen geen Stroppendragers zijn. “Vrouwen werden inderdaad niet tot de strop veroordeeld. Die werden gewoon levend begraven. Nochtans hebben vrouwen in Gent altijd een sterke en prominente rol gespeeld. We gaan dus enkele sterke historische figuren in het licht zetten. Op de openingsreceptie waren er al een aantal aanwezig. Die vrouwen droegen weliswaar geen strop, maar geldt ook hier in Gent het spreekwoord niet: ‘achter elke sterke man staat een nog veel sterkere vrouw’?

Slechts een begin

Concreet zijn er zes historische figuren uitgekozen, waarvan ook de geschiedenis en hun verdienste netjes is neergepend. Zij zullen in een historisch correct kostuum door de stad stappen, geflankeerd door andere vrouwen, in toga. “We hebben al een 20-tal van die vrouwen, we zouden er graag 30 hebben”, zegt Tineke. “En wie de stoet zaterdag niet kan zien, hoeft niet te wanhopen. Ook in de Kaarskensstoet zondagavond zullen onze figuren meelopen.” Het initatief is trouwens slechts een begin. “Het is een teaser, zeg maar, voor een veel groter evenement dat we in 2020 voorzien”, aldus De Rijck.

De stoet zou oorspronkelijk op donderdag uitgaan, maar is omwille van de voorziene hitte verplaatst naar zaterdag. De dames vertrekken om 18 uur op de Korenmarkt achter het podium, en lopen via de Donkersteeg, het Braunplein, de green, en de Cataloniëstraat terug naar de Korenmarkt.

Wie zaterdag nog wil deelnemen, kan mailen naar tinekederijck@gmail.com