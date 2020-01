Geen volk na nieuwjaar? Kerstmarkt en stadscentrum weer helemaal vol Sabine Van Damme

02 januari 2020

18u12 9 Gent Je zou denken dat de mensen het nu wel gehad hebben met shoppen en jingle bells, maar het stadscentrum was vanmiddag opnieuw helemaal vol. In de parkings waren alle plekjes ingenomen, en op de Winterfeesten was het net niet drummen.

Vandaag had het een rustige dag kunnen zijn in de stad, zo vlak na de feestdagen en vlak voor de start van de solden. Niet dus. In het gehele centrum was het opnieuw druk. Kort na de middag waren alleen in de parkeergarage van het Sint-Pietersplein nog enkele plaatsen vrij. Een groot deel van de centrumbezoekers waren toeristen, maar die kopen ook, en die gaan ook op café. De soms trieste taferelen van een lege kerstmarkt na nieuwjaar – die er de voorbije jaren wel zijn geweest – zijn er deze week zeker niet. Het maakt dat de Winterfeesten, die toch af te rekenen kregen met heel wat regendagen, toch met een mooi bezoekersaantal zullen kunnen afsluiten.