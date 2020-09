Geen Vlaams geld voor renovatie fietsonderdoorgang Ekkergembrug: “Enkel nieuwe constructies worden gesubsidieerd” Cedric Matthys

23 september 2020

19u08 1

De Stad Gent krijgt geen Vlaamse subsidies voor de renovatie van de fietsonderdoorgang onder Ekkergembrug. Het bouwwerk mag dan wel dringend aan vervanging toe zijn, het Vlaamse Gewest komt enkel tussen bij nieuwe constructies. “De stad besliste daarom om 900.000 euro, de volledige kost, uit eigen zak te betalen”, zei schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) dinsdagavond op de gemeenteraadscommissie. “De onderdoorgang is één van de eerste die ooit werd aangelegd op de R40 in Gent, maar is niet meer van deze tijd. Als fietser draag je het best een helm grappen we soms, want het plafond is er erg laag. Dat probleem gaan we nu verhelpen.” De werken starten in februari. Naast het lage plafond wordt ook de haarspeldbocht op de Leiekaai rechtgetrokken.