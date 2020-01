Geen verminderde taksen voor Gentse infobladen



Erik De Troyer

21 januari 2020

20u25 10 Gent De Gentse infobladen krijgen geen verlaagd belastingstarief. De stad sloeg recent de taks voor ongeadresseerd drukwerk op met 430%. Daardoor moet Wegwijs en Attentie (dat in Oostakker en Sint-Amandsberg in de bus valt) bijvoorbeeld plots 6.000 euro per jaar betalen in plaats van de gebruikelijke 1.400 euro. N-VA, Vlaams Belang en de PVDA vroegen een uitzonderingsregel maar de stad houdt het been stijf.

“Die infobladen zoals Wegwijs en Attentie worden graag gelezen. Veel mensen zitten daar écht op te wachten. Daar staan nieuws en betaalde advertenties in maar ook een pak onbetaalde advertenties van lokale verenigingen: de kvlv, markant, sportclubs, jeugdbewegingen... Iedereen heeft recht om daar gratis in te staan”, aldus Sandra Van Renterghem (N-VA). Ze vroeg een uitzondering voor dergelijke bladen.

Rudy Coddens (sp.a) gaat daar echter niet op in. “We hebben dat reglement aangepast met een beleid in gedachten namelijk het beperken van afval. De Gentse tarieven waren bijzonder laag en al vele jaren niet meer aangepast. Het merendeel van die blaadjes belandt uiteindelijk toch meteen bij het oud papier. We willen die blaadjes niet onmogelijk maken. Door na te denken over de vorm en de oplage kunnen de uitgevers het te betalen bedrag beperken. Zo’n blaadje is ook een commercieel product”, aldus Coddens.

De stad heeft vier categorieën ingevoerd. De lichtste drukwerken kosten een taks van 2 eurocent per stuk. De zwaarste (+100g) is dat zelfs 5 cent.

“Ik geloof mijn oren niet. We hebben het hier over een kleine zelfstandige, niet over een multinational”, aldus Van Renterghem.

“Zo’n blaadje bedelen is geen vetpot”, bevestigt ook Jan Callebert de uitgever van Wegwijs en Attentie. “Ik stop eigenhandig 4.000 exemplaren in de bus om de kosten te drukken en ik moet er een inkomen voor mijn zoon en mezelf uithalen. We beraden ons nu welke stappen we zullen ondernemen maar deze belastingsverhoging is echt overdreven”, zegt hij.