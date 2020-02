Geen stunt, wel trotse supporters Sabine Van Damme

27 februari 2020

21u15 0 Gent Ze hebben het niet gehaald, onze Buffalo’s. 1-1 werd het in de Ghelamco Arena vanavond, KAA Gent ging strijdend ten onder. De supporters zijn teleurgesteld, maar trots.

Een geweldig applaus van op alle tribunes, en alle bekende Buffalo-songs. Daarmee bedankten de supporters de spelers van KAA Gent na de match. 1 -1 werd het, maar omdat Roma vorige week al won met 1 – 0, stoten de Buffalo’s niet door in de Europa League. De supporters hadden gehoopt op, gedroomd zelfs van een stunt. Maar die kwam er dus niet. Maar trots zijn ze wel. In 2009 veegde Roma nog de vloer aan met Gent, in het Ottenstadion. 1 – 7 werd het toen. Nu speelde Gent wél echt mee, met zelfs meer doelkansen dan de Italianen. Maar het zijn de eindcijfers die tellen. En dus verlaat Gent deze competitie, maar wel met opgeheven hoofd.