Geen Student Kick-Off dit jaar. “Volgend jaar dubbel zo hard feesten” Sabine Van Damme

02 september 2020

12u01 1 Gent Dikke pech voor de studenten. Het aftrappen van het academiejaar zal dit jaar gepaard gaan zonder de intussen beroemde Student Kick-Off. Met 30.000 wordt er normaal gezien gefeest bij de start van het jaar, maar het virus dat iedereen intussen kotsbeu is, strooit ook nu weer roet in het eten.

“Ook een coronaproof-versie van de Student Kick-Off is niet haalbaar”, laat de organisatie weten. Maandenlang heeft een team van meer dan zestig studenten, begeleid door een Raad van Bestuur en alumni uit de organisatie, hard gewerkt aan nieuwe concepten en invalshoeken om een waardig alternatief te kunnen bieden voor de officieuze start van het academiejaar. Maar dat lukte dus niet. “Na lange en intensieve gesprekken met de stadsdiensten kon er geen overeenkomst gevonden worden tussen beide partijen om een alternatieve versie te organiseren volgens de huidige regels omtrent corona op het Sint-Pietersplein in Gent”, zegt Jasper Bergman, bestuurder van Student Kick-Off. “De stadsdiensten wensen ons geen vergunning te verlenen voor een corona-editie van ons evenement dit jaar, uit vrees voor een te grote opkomst. Onze organisatie aanvaardt de beslissing, maar betreurt dat er dit jaar geen coronaproof editie zal kunnen plaatsvinden.”

Student Village

De organisatie plande een alternatief evenement, verspreid over meerdere dagen en op twee locaties, met een maximum aan bezoekers en de nodige bezoekersregistratie en andere voorzorgsmaatregelen. De focus van dit evenement zou de Student Village vormen, het infodorp dat als platform dient voor verschillende studentikoze verenigingen en de hoger onderwijsinstellingen, aangevuld met enkele randevenementen. “Ons festival wordt sinds jaar en dag georganiseerd door een team van studenten - dit jaar zo’n zestigtal -, begeleid door een team van bestuurders en alumni uit de organisatie”, aldus Bergman. “De grote creativiteit, vindingrijkheid en verantwoordelijkheidszin kent dit jaar helaas geen climax in september. Dit nieuws treft helaas niet alleen de studenten uit de organisatie, maar ook de verschillende goede doelen en studentikoze verenigingen die jaarlijks deel uitmaken van het evenement. Zij stonden klaar om in alle veiligheid toch opnieuw naar het Sint-Pietersplein af te zakken.”

De organisatie kijkt nu vooruit naar de volgende editie in september 2021 naar het gekende concept met Student Village en uitgebreid festival met artiesten uit binnen- en buitenland. Een deel van de voorbereidingswerken van dit jaar zullen meegenomen worden naar de editie van volgend jaar.