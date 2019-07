Geen stormloop voor verplichte opfriscursus nieuwe bestuurders

Erik De Troyer

08 juli 2019

18u40 0 Gent Aan Flanders Expo kwamen maandag de eerste nieuwe automobilisten bij mekaar voor de zogenaamde ‘terugkeermomenten’. Iedereen die na september 2017 zijn rijbewijs haalde is verplicht om nog een cursus te volgen om de gevolgen van gsm’s en alcohol achter het stuur te leren kennen.

“Eigenlijk hadden deze cursussen al in januari moeten starten”, zegt Bert De Meyer van My Generation Drive, wat een samenwerking is tussen vijf Oost-Vlaamse rijscholen. “Er bleek echter weinig animo te zijn bij jonge bestuurders. Iedereen stelde maar uit. De eerste cursussen in Antwerpen en het Brusselse raakten maar niet vol. In Oost-Vlaanderen hebben we lange tijd gezocht naar een geschikte locatie en nu hebben we die gevonden. Er moeten tienduizenden nieuwe bestuurders naar zo’n cursus. Doet men dat niet dan krijgt men eerst een boete en daarna gaat het dossier zelfs naar het gerecht. Er valt dus niet aan te ontsnappen.”

Ook voor de Gentse cursus was het enthousiasme nog niet groot. “De eerste lessenreeksen zitten vol, maar voor de volgende reeks van eind deze maand zijn er nog steeds plaatsen vrij.”

In de lessen krijgen de deelnemers een bril op die de gevolgen van alcohol nabootst. Ze leren ook hoe gevaarlijk het is om afgeleid te zijn door een gsm. Die oefening gaat door op een spekglad parcours waarop ze hindernissen moeten ontwijken. “Het is een cursus die zeker en vast zijn nut heeft”, zegt leerling Lorenzo Gysens uit Dendermonde. “Als je zo’n bril op hebt weet je snel dat dronken rijden een slecht idee is.”