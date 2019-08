Geen stormloop voor échte Pokémonjacht Sabine Van Damme

22 augustus 2019

19u01 0 Gent Real Pokémon Go zal geen hype worden zoals zijn digitale voorganger dat was. Zoveel werd vanmiddag duidelijk. Een handvol kinderen trok op jacht.

Koen Vromman had voor zijn street-art tentoonstelling op Malem een meer dan origineel idee gelanceerd. Een echte Pokémon-jacht. Niet met smartphones, wel met netjes. Enkele jaren terug werden parken en pleinen overspoeld door Pokémon-jagers, of mensen die op hun telefoonscherm op zoek waren naar virtuele beesten. Koen liet Pokémon in 3D-printen en verstopte de beestjes dus op het eiland Malem, in het kader van zijn tentoonstelling Malem Robotica. De rest van die tentoonstelling is overigens best nog een bezoekje waard, gewoon in de straten van Malem dus.