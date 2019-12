Geen sporen van geweld of aanrijding gevonden bij lijk in gracht Wouter Spillebeen

31 december 2019

11u05 0 Gent De wetsdokter die door het parket Oost-Vlaanderen werd aangesteld om het levenloos lichaam te onderzoeken dat langs de Antwerpsesteenweg werd gevonden, heeft geen tekenen gevonden van een tussenkomst van derden. Een autopsie en een toxicologisch verslag moeten meer duidelijkheid brengen.

De lugubere vondst werd maandag iets na 17 uur gedaan. Een buurtbewoonster ging naar de straatkant om haar brievenbus te legen toen ze een lijk in de gracht zag liggen. Ze verwittigde meteen de hulpdiensten, die de Antwerpsesteenweg in de richting van Gent afzetten om zo het nodige onderzoek ter plaatse te kunnen voeren.

Het parket Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gesteld en schakelde een afstappingsteam en een wetsdokter in om de omstandigheden van het overlijden verder te onderzoeken. Sommige omwonenden speculeerden dat het lichaam er gedumpt was na een criminele daad of dat het slachtoffer overleden was na een aanrijding met vluchtmisdrijf, maar dat blijkt niet uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter.

Vermist

“Bij het eerste onderzoek zijn geen tekenen van een tussenkomst van derden vastgesteld”, klinkt het bij het parket. Er zijn dus geen uitwendige tekenen van geweld gevonden, wat een aanrijding of kwaad opzet zo goed als uitsluit. Een toxicologisch onderzoek en een autopsie moeten meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

Het slachtoffer is intussen ook geïdentificeerd. Het gaat over een 49-jarige vrouw uit de buurt die sinds zondag vermist was. Hoe lang ze al in de gracht lag, is nog niet duidelijk.