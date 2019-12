Geen sint maar wel een kinderfeest: “tradities moeten geactualiseerd worden” Jill Dhondt

04 december 2019

18u05 1 Gent Het was niet Sinterklaas maar wel Queen Nikkolah die langskwam in het buurtcentrum El Paso om de kindjes lekkers te geven en op de schoot te nemen. De kindervriendin wil een ander rolmodel voorleggen aan kinderen en bestaande narratieven veranderen.

VZW Jong wou opnieuw een kinderfeest organiseren zonder Sinterklaas en Zwarte Piet daarbij te betrekken. “De meeste kinderen die hier vandaag passeren hebben een migratie-achtergrond. Sinterklaas en Zwarte Piet passen niet in dat verhaal. Het is tijd voor nieuwe tradities”, zegt Carla Raes. VZW Jong riep daarvoor de hulp in van Queen Nikkolah. Wat begon met Laura Nsengiyumva groeide uit tot een movement. Er bestaan intussen meerdere Queens. In het buurtcentrum El Paso was het Mimi Waterfall die de kindjes verwelkomde.

“Ons doel is om de mindset te veranderen”, vertelt Mimi. “Oude narratieven zoals dat van Sinterklaas en Zwarte Piet zijn niet aangepast aan onze wereld van vandaag. Ze stammen nog uit een koloniaal verleden. Zo’n tradities moeten daarom geactualiseerd worden. Iedereen moet zich gemakkelijk kunnen voelen tijdens de feestdagen. Toen ik klein was, voelde de Sintperiode zo oncomfortabel aan. Wanneer ik toekwam op school met vlechtjes en kroeshaar werden de grapjes al snel gemaakt.”

Mimi, de Queen Nikkolah van de dag, duidt daarnaast op het belang van representatie. “Het is belangrijk dat kinderen een rolmodel hebben. Dat sommige zwarte meisjes naar mij komen en zeggen dat ze later zoals mij willen zijn doet me veel. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat volwassenen bewuster worden van de tradities die ze volgen.”