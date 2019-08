Geen scrupules: wildplassen tegen Gravensteen op klaarlichte dag Sabine Van Damme

08 augustus 2019

10u23 16 Gent Op de tram staan wachten aan het Gravensteen en naar toilet moeten? Dan draai je je toch gewoon even om en plas je tegen het Gravensteen?

Het was Robbie Van Autryve van restaurant Surtou tegenover het stadhuis die het tafereel gadesloeg en filmde. “We zaten gewoon een aperitief te drinken in de Alchemist, om 19 uur. En plots is er die man die op de tram stond te wachten, en gewoon tegen het Gravensteen begon te plassen. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Er was ook niemand die reageerde. Mensen liepen voorbij, kinderen stonden erop te kijken. Gewoon walgelijk is dat. Echt niet meer normaal.”

Gent treedt streng op tegen wildplassers, met GAS-boetes van 60 euro. Maar dan moet de wildplasser in kwestie natuurlijk wel op heterdaad betrapt worden.

