Geen roadblocks meer in Brugse Poort, politie blijft wel patrouilleren

Gent

Na een eerste evaluatie van de stevige acties in de Brugse Poort stelt de Gentse politie vast dat de rust in de wijk is teruggekeerd. De gewapende dealers zijn weg. Daarom is beslist te stoppen met de systematische roadblocks en identiteitscontroles. De politie blijft wel zichtbaar aanwezig en ook de camera’s blijven voorlopig hangen.