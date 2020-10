Geen pleziervaart op oude Scheldemeander in Gentbrugge, wel drie fietsbruggen over die rivier Sabine Van Damme

13 oktober 2020

De stad Gent gaat nu toch akkoord met het Sigmaplan van de Vlaamse Waterweg, waarbij een sluis in Heusden wordt gebouwd en de oude Scheldemeander vanaf Gentbrugge bevaarbaar wordt gemaakt. De Schelde zal echter verboden blijven voor pleziervaart, en er komen 3 voetgangers- en fietsbruggen over de rivier. Daarin kan de stad zich wel vinden.

Het Sigmaplan ligt al sinds 2015 op tafel. De werken die erin zijn opgenomen, moeten de regio langs de Schelde tussen Gentbrugge en Wetteren beschermen tegen overstromingen. Zo zal er een sluis gebouwd worden in Heusden om de getijden te controleren. Maar de inrichting van het 45 hectare grote slik- en schorgebied en vooral het bevaarbaar maken van de Schelde waren grote struikelblokken. Over dat laatste is nu duidelijk dat er enkel gevaren zal worden voor onderhoudswerken, en dat pleziervaart in het natuurgebied verboden blijft. Onder die condities is de stad Gent nu wel akkoord.

In het plan is ook opgenomen dat er 3 fiets- en voetgangersbruggen worden gebouwd, één aan Eiland Gentbrugge, één aan de Paul De Ryckstraat en één tussen de Groenpool Gentbrugse Meersen en de Damvallei. Langs de Nijverheidskaai wordt ook een veilige fietsverbinding gebouwd, en ten slotte staat ook de ‘vernatting’ van de Gentbrugse Meersen in het plan.

Kosten

Er zijn al ramingen van wat dat allemaal moet gaan kosten, maar wie wat gaat betalen, dat is nog niet duidelijk. De eerste brug zou volledig op kosten van de Vlaamse Waterweg gebouwd worden, voor de tweede zou de stad de helft van de prijs, zowat 1,05 miljoen euro, bijdragen, maar zou ook de provincie tot 300.000 euro kunnen bijleggen. De derde brug zou opnieuw half door de Vlaamse Waterweg en half door de stad betaald worden, goed voor elk 600.000 euro. Hier zijn geen subsidies mogelijk. De aanleg van het fietspad langs de Nijverheidskaai wordt ook doormidden gesplitst, maar de stad denkt haar 500.000 euro volledig te kunnen laten subsidiëren door hogere overheden, aangezien het om een fietssnelweg gaat. De vernatting van de Gentbrugse Meersen ten slotte komt volledig op het conto van de stad, goed voor zowat 450.000 euro. Het gaat, voor alle duidelijkheid, om ramingen, want concrete plannen voor de bruggen zijn er nog niet, ook een concrete timing voor de bouw ervan ligt nog niet vast.