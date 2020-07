Geen plannen voor lokale contact tracing in Oost-Vlaanderen Erik De Troyer

19 juli 2020

16u49 0 Gent In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er nog geen plannen om een lokale vorm van contact tracing op te starten. De Antwerpse gouverneur zette dat dit weekend wél in gang na lokale uitbraken. “Oost-Vlaanderen heeft het hoogst aantal gemeenten zonder corona-uitbraak. We moeten opletten dat de coördinatie niet volledig verloren gaat”, zegt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

“Vrijdag was er nog een spoedvergadering over de stijgende heropflakkeringen”, zegt Detollenaere. “In onze provincie zijn er vandaag 33 van de 60 gemeenten waar er al minstens zeven dagen geen enkele besmetting werd vastgesteld. Dat zijn de beste cijfers van alle provincies. Er is momenteel dan ook geen noodzaak om ons eigen initiatief te starten.”

Detollenaere heeft wel begrip voor het standpunt van zijn Antwerpse collega. “Elk initiatief is lovenswaardig”, zegt hij. “We moeten durven toegeven dat het Vlaams systeem van contact tracing niet perfect werkt. Als we er nu van uitgaan dat dat systeem niet voor verbetering vatbaar is en we toch een eigen initiatief starten dan moeten we opletten dat de coördinatie tussen al die verschillende initiatieven niet verloren gaat. Versnippering is geen goede zaak.”