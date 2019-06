Geen paniek: het is een oefening Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

19u35 0 Gent Wie de afgelopen dagen zes gepantserde voertuigen zag rijden van de Gentse politie. Geen paniek, het was maar een oefening. Vijf agenten kregen een opleiding ‘Driver HO’. Daarbij ligt de nadruk op verplaatsingformaties en tactische formaties die de wagens moeten aannemen. Veel gemanoeuvreer en precisiewerk, maar het bleek een geslaagde training te worden.

De donkerblauwe gepantserde voertuigen waren sinds maandag in het Gentse te spotten. Zo werden ze maandag gezien aan de Vliegtuiglaan, dinsdag aan de Sint-Baafskathedraal. En wie woensdag aan The Loop reed, zal ook even vreemd opgekeken hebben toen zes wagens spiegel aan spiegel de weg volledig innamen.

“Het is enorm precisiewerk”, zegt ‘Master driver’ Braeckman die de training leidt. “Op de driedaagse opleiding oefenen we tien uur per dag met de wagen. Theorie en praktijk, ze moeten leren wat kan met het voertuig en die grens aftasten.” Voor de agenten die de training volgen is het zeker nuttig, “Na die dagen rij je veel vlotter en ken je het voertuig echt al goed”, klinkt het.