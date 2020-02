Geen overrompeling voor Van Eyck, wel gezellig druk in MSK Sabine Van Damme

01 februari 2020

15u31 0 Gent Vanaf vandaag kan het grote publiek de langverwachte tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische illusie’ bezoeken in het MSK. Dat brengt uiteraard volk op de been, maar een overrompeling is er niet. Dat komt ook door de uitmuntende, praktische organisatie.

‘OMG Van Eyck was here’. Er wordt al maanden mee om onze oren geslagen, en vandaag is het eindelijk zover. De tentoonstelling in het MSK is geopend, en ook de Van Eyck-shop onder het Belfort is open. Aan het MSK was er uiteraard veel beweging, maar van een wachtrij was geen sprake. De tentoonstelling is dan ook zo georganiseerd dat iedereen die vooraf een ticket koopt, meteen ook een start-uur krijgt toegewezen. Hoe lang je in het museum blijft doet er niet toe, maar je mag wel alleen binnen op het vooraf gekozen tijdstip. Een gemiddeld bezoek aan het MSK duurt anderhalf uur. Heel wat bezoekers trokken na het museum ook nog richting centrum. In de Sint-Baafskathedraal staat immers ook nog steeds een gedeelte van het wonderbaarlijke veelluik van de gebroeders Van Eyck. Vele bezoekers vinden het jammer dat de triptiek niet in zijn geheel te bewonderen is. Buiten dat, zijn er alleen maar lovende woorden over de pracht van Van Eyck.