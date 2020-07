Geen overrompeling op zomerfoor maar kramers zijn tevreden: “We zijn stad enorm dankbaar” Jill Dhondt

26 juli 2020

14u55 5 Gent Het is de laatste dag van de zomerfoor op en rond het Sint-Pietersplein. De kramers zijn tevreden van de voorbije 11 dagen: het was niet enorm druk, maar ze konden wel winst maken. “Er was nooit te veel volk, maar altijd genoeg. We zijn de stad dankbaar dat ze de kermis mogelijk maakten.”

“We zijn heel tevreden over de kans die we gekregen hebben om hier te staan”, zegt foorverantwoordelijke Guido Herman. “Schepen Sofie Bracke heeft haar nek uitgestoken voor ons. We zijn ook heel tevreden over de manier waarop de foor verlopen is en over de bezoekers.”

Herman geeft aan dat er minder passage was dan gewoonlijk, maar dat de bezoekers gerichter kwamen. “Vroeger had je veel volk tussen de kramen. Nu was er minder volk in het algemeen, maar de kramen trokken wel klanten. Mensen kwamen specifiek om het schietkraam of de eendjes te bezoeken, niet om zomaar een paar uur rond te lopen.”

Voor Niels Vanhecke (28) van de kindermolen was het de eerste kermis van het jaar. Normaal zou hij tegen deze tijd van het jaar al op elf kermissen gestaan hebben. “Veel gemeenten laten het nog steeds niet toe. Over de opkomst mogen we niet klagen. Op het einde was het rustiger, maar het was nog steeds beter dan niets.”

Yohan (22) en Philippe (49) Kautekeur van het oliebollenkraam zijn even tevreden dat ze na vier maanden mochten uitrijden. “Het is niet enorm druk geweest maar er was op elk uur van de dag wel volk. Dat zorgde er wel voor dat de bezoekers voldoende afstand konden bewaren. Ook onze bezoekers willen we bij deze bedanken. Veel van hen waren bang om naar hier te komen, maar ze werden gerust gesteld toen ze zagen dat alles veilig verliep.”

De zomerfoor is nog open tot zondagavond 1 uur.