Geen optredens en niet op café? Dan maar virtueel Wouter Spillebeen

06 april 2020

17u16 3 Gent Heel wat Gentse muziekcafés slaan de komende weken de handen in elkaar om elke dag een huisconcert te streamen op facebook. Vanaf maandag zal er elke dag om klokslag 20 uur een intieme livesessie vertoond worden op de pagina’s van de deelnemende cafés.

Voor iedereen die het mist om naar de Charlatan, de Missy Sippy, Bar Mirwaar, De Afsnis, het Trefpunt of een van de andere vele deelnemende Gentse muziekcafés te gaan, zijn er vanaf nu de Live Untapped Sessions. Elke avond en minstens twee weken lang zal een Belgische artiest een huiskamerconcert streamen via de facebookpagina’s van die cafés. Zo bereiken de artiesten, die door de sluiting van de concertzalen ook hun publiek moeten missen, toch zo’n 100.000 volgers.

Daarnaast zet de organisatie een inzamelingsactie op om het Gents Solidariteitsfonds te steunen. Zo worden de zwaksten in onze samenleving gesteund met onder andere voedselpakketten.

Vanavond wordt het eerste optreden gestreamd, en dat wordt de dromerige pop van de band Mon-o-Phone. Morgen is het de beurt aan de alternatieve poprock van The Radar Station en woensdag is het aan singer-songwriter Milo Meskens. Op de facebookpagina van Live Untapped staan de aangekondigde optredens.