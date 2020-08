Geen optredens? Dan maar een artistieke zomerbar. Artiest Rik Tans organiseert De Schuur in Mariakerke Sabine Van Damme

02 augustus 2020

11u22 4 Gent Een gezellige zomerbar, een openluchtexpo en een extra rustpunt voor de wandelaars in de Bourgoyen. De Schuur in de Zandloperstraat is het allemaal. Maar Rik Tans, artiest en oprichter van cabaretgroep De Schedelgeboorten, stelt zijn tuin ook open uit noodzaak. Net zoals zoveel artiesten heeft hij al maanden geen inkomen meer door de coronamaatregelen.

In de Zandloperstraat in Mariakerke duidt een opvallend scheef staand muurtje aan waar zomerbar De Schuur is. Het is niet alleen een blikvanger, maar ook één van de kunstwerken die de gezellige tuin sieren. “21 werken van 13 kunstenaars staan er verspreid in De Schuur”, vertelt Rik Tans, die er zelf woont. “Het ene valt al meer op dan het andere. Zo is er bijvoorbeeld het ‘Tableau Vivant’ van Nestor Bracke. Het is een bankje met een venster dat in de weide naast de tuin staat. Wie er gaat zitten en door dat raam naar de natuur kijkt, krijgt meteen een heel ander, gekadreerd zicht op de Bourgoyen. Want die liggen hier vlak naast.”

De Schuur is elke dag open van 15 tot 23 uur, behalve als het regent, en is uiteraard in orde met alle coronaregels. Er staan een kleine 100 stoelen rond tafeltjes, die netjes anderhalve meter uit elkaar staan. “We blijven sowieso tot eind augustus, misschien zelfs langer”, zegt Rik, die normaal een artiestenbestaan leidt. “Maar door corona kan ik al maanden niet meer optreden. Ik zat thuis met mijn vingers te draaien. En dan komt het erop aan creatief te zijn. Ik deed – samen met Barbara-Eva Bracke – een aanvraag voor deze pop-up, en kreeg de goedkeuring van de stad.” Schrik van klachten van de buren heeft Rik niet, integendeel. Die steunen hem allemaal. “Hier vlakbij wonen zelfs drie kunstenaars die gewoon meedoen, met een openluchtexpo. Jan De Proost en Veerle Verbeke wonen om de hoek, aan Rodeberg 12, en hebben schilderijen en foto’s in hun tuin hangen. Max Van Hemel woont aan Eekstuk en houdt daar een straatexpo. Zo heeft deze plek echt een meerwaarde. Wandelaars uit de Bourgoyen kunnen hier een stop inlassen en gezellig iets drinken, en en passant nog de kunstexpo’s in onze tuin en in de buurt meepikken.”

De Schuur, Zandloperstraat 259, Mariakerke. Dagelijks van 15 tot 23 uur. Info: www.de-schuur.be of Facebook.