Geen nieuwe besmettingen in Gent, maar nog steeds boven alarmdrempel Jill Dhondt

14 augustus 2020

12u31 1 Gent De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld in Gent. Donderdag werden 93 besmettingen geteld op zeven dagen tijd. Vandaag is dat aantal dus niet vermeerderd.

De situatie lijkt te stabiliseren, aangezien het aantal besmettingen vorige week rond hetzelfde aantal lag. Wel blijft Gent boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners per week liggen.

In de rand van Gent lijkt de situatie eveneens te kalmeren. Melle telde 5 besmettingen (43 per 100.000 inwoners) de voorbije 7 dagen, Sint-Martens-Latem 3 (36 per 100.000 inwoners), net zoals De Pinte (28 per 100.000 inwoners). Het aantal besmettingen van die gemeentes blijft dus boven de alarmdrempel liggen. Merelbeke, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke halen die drempel niet. Merelbeke had de voorbije week 5 besmette inwoners (20 per 100.000 inwoners), Destelbergen 3 (16 per 100.000 inwoners), Lochristi geen en Wachtebeke één (13 per 100.000 inwoners).