Geen mondmasker meer nodig op de Blaarmeersen, behalve als je naar skaters kijkt Sabine Van Damme

21 september 2020

15u37 0 Gent Vanaf vandaag mag je weer vrij ademen op de Blaarmeersen, een mondmasker is er niet langer verplicht. “Het zomerseizoen is achter de rug en het is er een pak minder druk”, motiveert burgemeester De Clercq. Ook het skatepark is nu ‘mondmaskervrij’, alleen de toeschouwers aan het skatepark moeten wel nog steeds een mondkapje dragen.

Sinds donderdag 30 juli was het verplicht om een mondmasker te dragen aan de Blaarmeersen, tijdens aal verplaatsingen op het domein. Sinds de start van het schooljaar zijn de bezoekerscijfers op het recreatiedomein logischerwijze sterk gedaald, en dus heeft de Gentse crisiscel besloten dat de mondmaskerplicht op de Blaarmeersen mag worden afgevoerd. Die mondmaskerplicht daar is overigens nooit een succes geweest. Mensen veegden er hun voeten aan, en de veiligheidsdiensten moesten dan ook constant tussenkomen.

Ook in het skatepark is het tijdens het skaten niet langer verplicht om een mondmasker te dragen. De verplichting geldt wel nog voor de jongeren die als toeschouwer aanwezig zijn in het skatepark. “’We blijven oproepen om de richtlijnen goed na te leven: draag een mondmasker wanneer het moet, hou voldoende afstand, vermijd drukte, was of ontsmet regelmatig de handen. Doe dat niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen te beschermen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. De mondmaskerplicht in Gent centrum en in de studentenbuurt blijft – voor alle duidelijkheid – wél gelden.