Geen mensenhandel of schriftvervalsing gepleegd door Paters Augustijnen Wouter Spillebeen

26 juni 2019

10u17 4 Gent De Gentse Paters Augustijnen zijn vrijgesproken voor mensenhandel en schriftvervalsing, maar wel veroordeeld voor zwartwerk. De paters werden het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek nadat ze dertien jonge Afrikaanse mannen naar België haalden voor een priesteropleiding en hen ook inzetten voor verschillende andere taken.

Tussen 2008 en 2014 werden verschillende Afrikaanse jongeren met een roeping om priester te worden naar België gehaald om onder begeleiding van de Paters Augustijnen in Gent een opleiding te krijgen. Maar eens in België zouden hun opleidingen gedeeltelijk aan de kant geschoven zijn zodat de jongemannen verschillende klussen konden opknappen in het kloostergebouw. Zalen klaarzetten voor evenementen, poetsen en opruimen hoorden tot hun takenpakket.

Dertien postulanten verlieten het klooster en stapten uiteindelijk naar de rechter. Ze vragen een loon voor het geleverde werk en een morele schadevergoeding van elk 10.000 euro. Strafrechtelijk riskeren de paters hoge boetes. Voor de overste van de kloosterorde werd een celstraf van een jaar gevorderd, eventueel met uitstel, en een boete van 156.000 euro. Twee andere paters riskeren boetes van 234.000 euro en voor nog twee anderen zijn boetes van 6.000 euro gevorderd. De boetes lopen onder andere zo hoog op omdat die vermenigvuldigd worden met het aantal slachtoffers.

Zwartwerk

“Ze namen wel deel aan de huishouding van de kloostergemeenschap, maar niet ten koste van hun lessen”, opperde de verdediging. “Soms moesten er inderdaad zalen in orde gezet worden, het is namelijk een zeer groot klooster. Dat werk behoort tot de normale deelname aan het leven van de kloosterorde. Het gaat trouwens maar over één of twee evenementen per jaar, terwijl het hier afgeschilderd wordt alsof er meerdere evenementen per dag plaats vonden. Kortom: alles wat kadert binnen de kloosterorde is geen arbeidsprestatie en er is geen sprake van prestaties voor derden.”

De paters zijn door de rechtbank vrijgesproken voor mensenhandel en valsheid in geschrifte, maar zijn wel veroordeeld voor zwartwerk en sociaalrechtelijke inbreuken. De vzw Paters Augustijnen moet opdraaien voor sommige niet-betaalde bijdragen. De overste werd veroordeeld tot 14.400 euro, waarvan een derde met uitstel. De vzw van de paters en de vzw Thagaste kregen een geldboete van 24.000 en 48.000 euro.