Geen ‘marcelleke’ in het stemhokje: Stefaan De Winter (Open Vld) is in Zuid-Korea en geeft volmacht Sabine Van Damme

24 mei 2019

09u25 0 Gent Stefaan De Winter, de meest opvallende Gentse kandidaat bij deze verkiezingen, gaat zondag niet stemmen. Niet omdat hij niet wil, wel omdat hij met zijn Verdammte Spielerei in Zuid-Korea zit.

Dat Stefaan de 5de plaats kreeg op de Vlaamse Lijst voor Open Vld, was op zijn minst onverwacht te noemen. Stefaan staat vooral bekend als artiest met een stevige hoek af, waar zelden of nooit een ernstig gesprek kan worden mee gevoerd. Maar schijn bedriegt, Stefaan heeft wel degelijk een mening, en met ervaring in het bijzonder onderwijs is die nog onderbouwd ook. Al bleef ook zijn communicatie tijdens zijn campagne een graad van lichte gestoordheid behouden. ‘Bedankt op voorhand’, werd zijn slogan.

Maar nu zit De Winter dus in Zuid-Korea, om op te treden op het Suwon Theatre Festival. Hij vertrok woensdagavond, vlak na zijn optreden op de slotmeeting van Open Vld in de Oude Vismijn. Hij gaf wel netjes een volmacht om te stemmen. Misschien wordt Stefaan zo wel de enige politicus waarover u vrijdag of zaterdag niet struikelt als u zich op een markt waagt.