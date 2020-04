Geen lange files aan Quick Oostakker na heropening, McDo-Quick: 1-0 Cedric Matthys

23 april 2020

13u47 0 Gent Na McDonald’s Na McDonald’s dinsdag opende ook hamburgerketen Quick vandaag zijn drive-in. Na de lange files aan Gentse filialen van McDonald’s, stond ook Quick schrap voor dezelfde massahysterie, maar die bleef voorlopig uit. In de Quick van Oostakker stond er rond het middaguur een rij van een vijftal wagens.

De clash der hamburgerketens lijkt gestreden. Althans dat leerde deze kleine coronasteekproef. Terwijl er in de McDonalds van Evergem files tot op de Evergemsesteenweg stonden bij de opening dinsdag was het vandaag erg kalm in de Quick van Oostakker. Op de ruit hing in grote letters “Wij zijn open”, maar een stormloop kwam er niet.

Veiligheid

Voor alle duidelijkheid: het zijn alleen de drive-ins die weer open zijn. De restaurants blijven tot nader order dicht. De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten. Maaltijden afhalen is niet verboden, maar het bedrijf kon de veiligheid van de werknemers en de klanten niet voldoende garanderen vonden ze zelf. Intussen werden de procedures herbekeken. “Onze medewerkers dragen mondmaskers en handschoenen", zegt Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium waar Quick toe behoort. “Door onze veranderingen kunnen we de veiligheidsperimeter van 1,50 meter nu wel respecteren.”