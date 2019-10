Geen kandidaten om Roma-woonproject te beheren

Erik De Troyer

22 oktober 2019

22u47 0 Gent Geen enkel bedrijf of instelling heeft zich kandidaat gesteld om het Roma-woonproject te beheren. De stad wil alle kampementen weg uit de stad om ze te huisvesten in wooncontainers aan de Lübeck-site. Bedrijven hadden tot 15 oktober de tijd maar niemand schreef zich in.

“We hebben rondgevraagd en kandidaten bleken afgehaakt te zijn omdat ze nog geen precieze locatie voor het project was aangeduid. Met de Lübeck-site hebben we nu wel een locatie. Daarom schrijven we een nieuw bestek uit”, aldus burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). In totaal gaat zo wel een maand verloren.

Voor velen was de komst van het woonproject naar de Lübeck-site een totale verrassing. De burgemeester moest zich tegenover de oppositie in de gemeenteraad dan ook verantwoorden voor de gebrekkige communicatie.

Hoeveel het project precies kost is nog steeds niet duidelijk. Dat zal pas bekend raken wanneer de beheerder is aangesteld en het aantal bewoners officieel is. Dat kunnen er maximaal 138 zijn.