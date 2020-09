Geen Horeca Expo dit jaar, uitreiking Michelinsterren verhuist naar Bergen Sabine Van Damme

22 september 2020

10u48 0 Gent Corona maakt opnieuw een slachtoffer: de gerenommeerde Horeca Expo in Flanders Expo zal dit jaar niet doorgaan. Na een bevraging bij de standhouders heeft de organisatie die knoop doorgehakt. 96% van de standhouders gaf immers aan liever een jaar over te slaan. Op de Horeca-Expo worden jaarlijks de Michelinsterren uitgereikt. Dat zal nu in Bergen gebeuren, online, en als het even kan ook fysiek.

Van de Nationale Veiligheidsraad mag het officieel wel terug, beurzen organiseren, maar dan wel onder zeer strikte veiligheidsnormen. Easyfairs, organisator van de Horeca Expo, heeft zwaar geïnvesteerd om aan al die normen en procedures te voldoen, zodat beuren veilig kunnen doorgaan en mensen elkaar kunnen ontmoeten en zaken kunnen doen. Easyfairs heeft daarvoor zelfs een partnership afgesloten met het internationaal gerenommeerd bedrijf SGS, gespecialiseerd in veiligheid en de controle erop.

“Maar de afgelopen weken kregen we heel wat reacties uit de markt dat exposanten zich zorgen maken over de aanwezigheid op een fysiek evenement in Flanders Expo”, luidt het nu bij Easyfairs. “Aangezien wij willen luisteren naar de markt en veel waarde hechten aan de mening en bezorgdheden van onze exposanten, hebben we hen begin september gecontacteerd om te peilen naar hun intenties tot deelname. Meer dan 96% van de exposanten koos ervoor om zijn deelname door te schuiven naar de volgende editie van Horeca Expo, in november 2021.”

“Los daarvan is het horeca- en handelsprotocol van de overheid zo strikt dat het quasi onmogelijk wordt voor exposanten om hun deelname aan de Horeca Expo te benutten. Degustaties mogen niet, terwijl die een centrale rol spelen. Ook wijndegustaties kunnen niet. Zelfs het aanbieden van voeding en alcohol aan standen is heel strikt gereglementeerd. Bovendien moeten glazen en servies op hoge temperatuur te worden afgewassen, wat op een beurs moeilijk te organiseren is. Zelfs de meerderheid van alle rand- en netwerkactiviteiten zouden wegvallen door het strikte handels- en beursprotocol.”

De zwaar getroffen horecasector gaf ook aan dat de economische realiteit van vandaag hen gewoon niet toelaat nieuwe investeringen te doen in hun bedrijf. De horecawereld is immers ongemeen hard getroffen door de coronacrisis, en veel spelers balanceren op de rand van een faillissement.

Geen Horeca Expo 2020 dus, en dat maakt dat ook de Michelinsterren er niet kunnen worden uitgereikt. Dus wordt ook dat evenement verschoven, al wordt er geen jaar gewacht. De sterren van de Michelin Gids België & Luxemburg worden op maandag 11 januari 2021 onthuld, voor het eerst niet in Gent, maar in het Théâtre Royal in Bergen. Op die datum wordt dan de volledige lijst onthuld van restaurants die de inspecteurs hebben bekroond met een Michelin ster, een Bib Gourmand of een Michelin bordje. Als de gezondheidssituatie het toelaat, zal het evenement zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur van de MICHELIN Gidsen, steekt de horeca een hart onder de riem: “De mensen uit het vak staan al maanden voor ongekende uitdagingen. Ik wil de chefs en eigenaars feliciteren met de passie, vindingrijkheid en het ondernemerschap dat ze dit jaar hebben laten zien. Zodra de situatie het toeliet, hebben onze inspecteurs alles gedaan om zo snel mogelijk opnieuw actief te zijn in de Benelux.”