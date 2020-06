Geen groot diplomafeest? Dan maar uitreiking aan huis, compleet met rode loper en livemuziek Jill Dhondt

20 juni 2020

15u13 12 Gent Een hoogstpersoonlijke overhandiging van je diploma aan huis, met een rode loper en een streepje muziek? Dat klinkt zo slecht nog niet. TAJO vzw, Talentatelier voor Jongeren, wou zij die het eerste jaar van het driejarige traject hebben afgewerkt, toch in de bloemetjes zetten.

TAJO ging eind vorig jaar van start. Elke zaterdag nemen 45 jongeren deel aan ateliers met allerlei thema’s. “We willen kinderen helpen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen”, zegt Heleen Becuwe. “TAJO is er voor alle jongeren, maar kinderen die het harder nodig hebben, krijgen voorrang.” Door de coronamaatregelen werd de werking van de vzw grondig dooreengeschud. De zaterdagateliers werden even op pauze gezet en een alternatieve werkwijze werd uitgewerkt.



De vzw hield contact met de jongeren en de gezinnen, en bracht hen pakketten met contactgegevens, opdrachten, raadsels en materiaal. Intussen werd er nagedacht over een alternatieve diploma-uitreiking, wat normaal een groot feest was geweest met 250 genodigden. Om er toch een feest van de maken, werd overgeschakeld naar een diploma-uitreiking aan huis. Het opzet bleef hetzelfde: de talenten van de jongeren in de verf zetten, verbondenheid stimuleren én de jongeren en hun familie zich fier doen voelen.

Opengebloeid

De eerste aan de beurt was Abdul. “Hij was een schuchtere jongen toen hij voor het eerst bij ons kwam”, zegt oprichtster Claudia van Egmond. “Toen we het thema kunst en cultuur behandelden, bloeide hij helemaal open. Sinds toen vroeg hij elke week om een presentatie te geven.” Heleen en Claudia legden eerst een rode loper aan de voordeur van Abdul voor ze aanbelden. Zodra de deur openging, begon gastdocent Luc Nijs een stuk te spelen op zijn klarinet. Niet enkel Abdul zelf, maar ook zijn zusjes en mama bleken onder de indruk. De jongen kan niet wachten om aan zijn tweede jaar te beginnen.