Geen gedoe meer met (verloren) parkeertickets: parking Reep werkt nu met nummerplaatherkenning, de rest volgt Stewards maken chauffeurs de eerste dagen wegwijs Sabine Van Damme

24 juni 2019

16u38 0 Gent Parking Reep werkt vanaf nu met nummerplaatherkenning. Gewoon inrijden, en bij het uitrijden je nummerplaat intikken aan de betaalautomaat. Zo simpel is het. De parking Sint-Pietersplein krijgt nog dit jaar hetzelfde systeem, de vier andere stadsparkings volgen.

Vandaag rij je naar een parking, stop je voor de slagboom, neem je een ticket en ga je parkeren. Dat ticket – als je het niet bent kwijtgeraakt intussen – voer je bij vertrek in aan de betaalautomaat, en voer je in voor de bareel als je wil buiten rijden. Dat hele gedoe is alvast in Parking Reep verleden tijd.

“Voortaan rij je gewoon binnen”, zegt Frank Vandenbulcke, directeur van het mobiliteitsbedrijf. “Je nummerplaat wordt automatisch gescand. Geen wachtrijen meer dus op het moment dat iedereen tegelijk de parking in wil. En als je wil vertrekken, tik je je nummerplaat in aan de betaalautomaat. Ook bij het buiten rijden wordt je nummerplaat gescand, en opent de slagboom automatisch.”

Parking Reep start er nu meteen mee, parking Sint-Pietersplein nog dit jaar. De andere stadsparkings, Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Ramen en Savaanstraat, volgen. Tegen 2021 zullen alle stadsparkings op dit systeem werken.

De firma Scheidt & Bachmann installeert de systemen. “Het goede aan het systeem is dat het altijd werkt”, klinkt het daar. “Als de nummerplaat om een of andere reden onleesbaar is, kan je wel nog steeds een ticket nemen.”

Omdat het toch wat raar doet, die bareel die zomaar opent zonder ticketje, staan tot eind deze week stewards van KAA Gent op de -1 van de Reep, aan de slagboom. “Wij geven de mensen tekst en uitleg, en een foldertje", klinkt het. “Erg is dat niet, het is hier alvast frisser dan buiten.”

Filmpje

Begin volgende week zal bij de barelen een scherm zijn geïnstalleerd waarop in een kort filmpje de uitleg wordt getoond die de stewards de komende dagen geven. Het is niet de eerste keer dat het mobiliteitsbedrijf beroep doet op de stewards van onze stedelijke voetbalploeg. Bij het invoeren van het circulatieplan waren het ook al die stewards die op knips en cruciale punten werden gezet om chaufffeurs bij te sturen en uitleg te geven.