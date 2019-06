Geen euro subsidie maar minister Weyts slaagt er toch in nieuw dierenasiel plechtig te openen Erik De Troyer

23 juni 2019

06u58 4 Gent Minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaf tijdens de opening van het nieuw Gentse dierenasiel een masterclass politiek ellebogenwerk. De minister gaf namelijk geen euro steun aan het asiel maar wurmde zich wel tot bij de schaar om het lint officieel te knippen voor de neus van het stadsbestuur dat wel een miljoen euro op tafel legde.

Weyts kreeg kort voor het incident nog een uitbrander van de voorzitter van het asiel. “Dit is een duur gebouw. De stad legt 1 miljoen euro bij en we leggen zelf 3,1 miljoen spaargeld op tafel. Van de overheid krijgen we geen eurocent subsidie.”

Gents schepen van milieu Tine Heyse – die het lint had moeten knippen – kan er nog mee lachen. “Wat kon ik doen, op zijn vingers tikken en de schaar afnemen? Als de minister de volgende keer iets plechtig opent in Gent zal ik mij tussen hem en de schaar moeten zetten”, lacht ze.